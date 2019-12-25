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Мужчину оштрафовали за оскорбления женщины в Шушарах
Сегодня, 11:55
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Мужчину оштрафовали за оскорбления женщины в Шушарах

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Прокуратура возбудила два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению 48-летней местной жительницы. По словам женщины, в июне ее несколько раз оскорбил мужчина в квартире на Соколиной улице в Шушарах, используя ненормативную лексику, сообщили в надзорном ведомстве 18 сентября. 

Прокуратура возбудила два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По результатам их рассмотрения петербуржцу судом назначены наказания в виде штрафов в общем размере 6 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря петербургской прокуратуре ребенок получил более 330 тыс. рублей алиментов. Ведомство встало на сторону семьи из Архангельской области.

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, штраф
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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