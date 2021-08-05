Благодаря прокуратуре Петербурга ребенок получил более 330 тыс. рублей алиментов

Прокуратура Василеостровского района Петербурга провела проверку по обращению жительницы Архангельской области. Было установлено, что отец их общего ребенка обязан выплачивать алименты на содержание сына. Мужчина официально трудоустроен в Северной столице, в связи с чем пристав удерживал 25% его заработка, однако работодатель не последовал указанию, и нарушитель получал заработную плату в полном объеме, рассказали 3 сентября в надзорном ведомстве.
Прокуратура внесла представление генеральному директору коммерческой организации, в результате чего произвели перерасчет зарплаты. На счет заявительницы поступило 332 тыс. рублей долга.
Ранее на Piter.TV: петербурженку оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление родственницы.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все