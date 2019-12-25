В Петербург за лето приехали 6,2 млн туристов

Иностранные туристы составили около 6% от общего числа.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс" председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич сообщил о результатах летнего сезона. Он заявил, что с мая по сентябрь Северную столицу посетили 6,2 миллиона гостей.

Евгений Панкевич уточнил, что иностранные туристы составили около 6% от общего числа. В основном это были граждане Китая, Турции и Индии. Из стран СНГ чаще всего приезжали жители Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. При этом подавляющее большинство – 94% турпотока – обеспечили гости из других регионов России, в частности из Московского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Глава комитета отметил, что город вышел на высокие показатели туристического потока. По его словам, теперь основной задачей властей является удержание этого уровня и дальнейшее увеличение числа гостей в ближайшие годы.

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Фото: Piter.TV