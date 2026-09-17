Газпром Арена, Лахта-центр, Горный институт: петербуржцы назвали любимые объекты города

В числе удачных объектов жители отметили новые спортивные комплексы и ледовые арены.

За 30 лет облик Петербурга заметно изменился — немалую роль в этом сыграл Комитет по строительству, который в 2026 году отмечает 30‑летие. Новые здания, станции метро, школы и спорткомплексы стали привычной частью города, делая повседневную жизнь комфортнее.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", жители города выделили разные объекты: кому‑то по душе футуристичный Лахта‑центр, кто‑то оценил новую сцену Мариинского театра, а другие восхищаются масштабом и функциональностью "Газпром Арены".

В числе удачных решений петербуржцы назвали Ледовый дворец на проспекте Большевиков — за продуманную навигацию и отличный обзор, и станцию "Горный институт" — за удобство транспортной доступности. Не остались без внимания и современные школы: жители отмечают их яркий дизайн и комфортную инфраструктуру. А новые станции метро, по словам горожан, сделали передвижение по Петербургу удобнее.

Видео: портал "Строительный Петербург"