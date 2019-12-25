Станция "Горный институт" вернулась к обычному режиму работы

На "Горном институте" отменили ограничения после наплыва пассажиров.

Ограничения на вход в вестибюль станции "Горный институт" в Петербурге сняли. Об этом вечером 5 октября сообщила пресс-служба городского метрополитена в канале в "Максе".

В 18:40 ведомство сообщило, что станция работает в обычном режиме. Ограничения на вход действовали около часа.

Ранее вход на "Горный институт" временно ограничили из-за наплыва пассажиров.

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Фото: пресс-служба Смольного