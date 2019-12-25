Станция "Горный институт" в Петербурге осталась без входа из-за эскалатора

Внеплановая остановка эскалатора закрыла вход на "Горный институт" в Петербурге.

Вход на станцию "Горный институт" в Санкт-Петербурге был вынужденно закрыт. Причиной стала внеплановая остановка эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба городского метрополитена.

Сотрудники подземки приступили к восстановлению штатного режима работы станции. Однако уже через несколько минут, в 17:36, ГУП "Петербургский метрополитен" проинформировало о том, что "Горный институт" функционирует в обычном режиме.

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Фото: пресс-служба Смольного