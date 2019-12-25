Из Петербурга за четыре месяца отправили служить 2,8 тысячи человек

Почти три тысячи петербуржцев пополнили ряды воинских частей с апреля по июль.

На заседании городского правительства временно исполняющий обязанности военного комиссара Олег Мазурин доложил о ходе призыва. Согласно его информации, в период с апреля по июль 2026 года из Петербурга на укомплектование войск было направлено порядка 2,8 тысячи человек. Большая часть новобранцев — люди в возрасте от 20 до 26 лет.

Мазурин подчеркнул, что отправка со сборного пункта прошла организованно и в срок. Срывов не зафиксировано. Всего на пункты приёма молодого пополнения воинских частей убыло около 2,8 тысячи призывников.

Распределение по местам службы выглядит следующим образом. Двадцать человек были направлены в президентский полк службы коменданта Московского Кремля. Ещё 115 призывников попали в научные и научно-производственные подразделения. Доля тех, кто отправился в учебные воинские части, составила 20,8%. Около 38% новобранцев распределили в режимные воинские части. Ещё 12,8% граждан были направлены по имеющейся у них военно-учётной специальности.

Если говорить об образовании, то высшее образование имеют примерно 17% призывников. Среднее профессиональное образование — у 61%. Среднее общее образование зафиксировано у 13%, а основное общее — у 9%.

Возрастной состав распределился так: 27% призывников находятся в возрасте от 18 до 19 лет, 72% — от 20 до 26 лет, и лишь 1% — от 27 до 30 лет. Семейное положение: 122 призывника состоят в браке, а 14 человек уже имеют детей.

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Фото: Piter.tv