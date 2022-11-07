В Петербурге дольщикам вернули более 64 млн рублей после ареста счетов застройщика

Судебные приставы взыскали миллионы с компании и восстановили права 176 дольщиков.

С начала текущего года судебные приставы Василеостровского района Санкт-Петербурга добились исполнения судебных решений по требованиям 176 дольщиков. Общая сумма взысканий превысила 64 млн руб.

Одним из примеров стало дело семейной пары из Парголово. Они приобрели квартиру в 2018 году, но обнаружили в жилье строительные дефекты. Застройщик не реагировал на обращения, и владельцы квартиры обратились в суд. Районный суд обязал компанию выплатить более 1,1 млн руб, включая штраф, неустойку и компенсацию морального вреда.

После ареста счетов компании средства были перечислены взыскателям. Кроме того, организация выплатила более 122 тыс. руб исполнительского сбора за уклонение от добровольного исполнения требований. Эти деньги поступили в федеральный бюджет.

