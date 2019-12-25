  1. Главная
За оскорбления в мессенджере петербурженке назначен штраф 3 тысячи рублей
Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения.

За оскорбления в мессенджере жительнице Калининского района назначен штраф. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

Установлено, что днем 29 апреля 2025 года 34-летняя женщина, находясь в одном из ресторанов быстрого питания, во время общения через мессенджер направила 36-летней знакомой сообщение, содержащее оскорбительные выражения и нецензурную брань. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении правонарушительницы дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По результатам рассмотрения административных материалов прокуратуры суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Ещё одна петербурженка ответит перед судом за оскорбительные посты.

Фото: unsplash (Jonas Leupe)

