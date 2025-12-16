Стенд Петербурга на ПМЭФ покажет безэкипажные катера и робота

Северная столица завершила подготовку к экономическому форуму. В павильоне G развернут масштабную экспозицию, посвящённую промышленности, беспилотникам, высокоскоростным поездам и цифровым сервисам. Встречать посетителей будет робот-ассистент.

Губернатор Александр Беглов в своём канале в мессенджере Max сообщил, что Санкт-Петербург полностью готов к проведению XXIX Петербургского международного экономического форума. Он также пригласил участников и гостей мероприятия посетить стенд Северной столицы, расположенный в павильоне G.

По словам главы города, экспозиция города на Неве станет одной из самых масштабных. Её главные темы — промышленность, беспилотные технологии, транспорт и цифровые сервисы. В зоне морских технологий покажут модель контейнеровоза проекта "Римский Корсаков", а также безэкипажные катера "Бриз" и "Оркан". Беглов подчеркнул, что эти разработки созданы на базе российских двигателей и отечественных комплектующих. Кроме того, шесть компаний — производителей беспилотников — представят на форуме свои решения.

Отдельный раздел экспозиции посвящён роботизации и автоматизации производства. Встречать посетителей будет робот-ассистент. Совместно с Москвой Петербург презентует проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между двумя городами.

Среди культурных инициатив Беглов выделил развитие киностудии "Ленфильм", которую планируется превратить в современный центр документального и исторического кино. Также на стенде продемонстрируют возможности проекта "Единая карта петербуржца", который стал победителем Национальной премии "Умный город". Губернатор отметил, что на форуме будет показан процесс, меняющий привычный подход к получению городских документов и открывающий будущее цифровых сервисов.

Ранее мы сообщили о том, что тест-драйв нового кроссовера Lada Azimut пройдет в Петербурге на ПМЭФ.

Фото: Telegram / Александр Беглов