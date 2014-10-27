"Ведомости" назвали потенциальный эффект от внедрения цифрового рубля

Экономисты объяснили, что их оценка не является прогнозом темпов распространения цифрового рубля и не учитывает разовые расходы на внедрение.

В России потенциальный экономический эффект от широкого внедрения цифрового рубля может составить до 423 миллиардов рублей ежегодно. Соответствующими статистическими данными поделились с читателями журналисты газеты "Ведомости". В СМи привели оценку исследования от экономистов Центрального университета. Согласно полученным результатам работы, до 348 млрд рублей потенциального эффекта может обеспечить реальный экономический сектор страны за счет снижения транзакционных издержек, ускорения расчетов, повышения эффективности управления ликвидностью, автоматизации сделок и развития трансграничных расчетов. До 75 миллиардов рублей в год ожидается у банковского сектора страны благодаря созданию новых продуктов и сервисов на базе цифрового рубля. В том числе в этот перечень попадают решения для корпоративного казначейства, смарт-контракты, интеграция с учетными системами компаний и сервисы для международных расчетов.

Наибольший эффект связан с трансграничными расчетами. Этот пункт пополнит федеральный бюджет на сумму до 130 миллиардов рублей ежегодно. Еще до 128 миллиардов рублей может обеспечить снижение стоимости платежей и финансовых переводов, до 100 миллиардов рублей - более эффективное управление ликвидностью, а автоматизация сделок с использованием смарт-контрактов принесет стране до 65 миллиардов рублей за год.

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Фото: Piter.tv