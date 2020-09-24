Начинающие бизнесмены Петербурга получили 88 млн льготных займов

С начала 2026 года городской Фонд микрофинансирования выдал стартапам 88,6 миллиона рублей. Это на 27 процентов больше, чем годом ранее.

Петербург с января 2026 года предоставил начинающим предпринимателям льготные займы на сумму 88,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в Смольном.

Данный показатель на 27 процентов превышает объём финансирования за аналогичный период прошлого года. Доля стартапов среди всех получателей льготных займов в первом квартале текущего года выросла с 10,7 до 25,7 процента.

В целом через Фонд микрофинансирования городские бизнесмены получили льготные кредиты на 344 миллиона рублей. Средний размер одного займа увеличился на 14 процентов, достигнув 4,1 миллиона рублей. В правительстве уточнили, что чаще всего за подобным финансированием обращались производственные предприятия (37,6 процента), компании из сферы услуг (35,7 процента), представители торговли (11,5 процента), общепита (7,3 процента) и перевозок (6,1 процента).

Ранее сообщалось, что малые и средние предприниматели Петербурга получили с начала 2026 года более 1 миллиарда льготных займов. Треть из них пришлась на обрабатывающую промышленность. Для сравнения: за весь 2025 год компании города оформили льготных кредитов на 3,5 миллиарда рублей, что на 91 процент больше предыдущего года.

