Студент из Екатеринбурга показал свое приложение Тиму Куку

Работу российского разработчика опубликовали на официальном сайте Apple.

Студент из Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции WWDC26 в Калифорнии. Бизнесмен оценил приложение Pitch Coach и выложил видео в соцсетях.

Антон учится в Техническом университете Центрального Гессена (THM) в Германии. Его приложение использует датчики AirPods, чтобы следить за осанкой владельца и отсеивать слова-паразиты. Например, если человек говорит "э-э-э", то приложение отправляет уведомление на телефон.

По словам студента, личная неудача вдохновила его на создание приложения. В 16 лет Баранов провалил собеседование из-за сильного волнения. После этого он сделал вывод, что технические навыки бесполезны, если человек не умеет их презентовать.

В мае Apple признала екатеринбуржца "Выдающимся победителем" (Distinguished Winner) конкурса Swift Student Challenge. Работу студента также опубликовали на официальном сайте компании. Позже немецкий университет THM выпустил пресс-релиз с подробной историей успеха Антона Баранова.

Приложение Pitch Coach уже установили больше 25 тысяч человек по всему миру. В России больше всего скачиваний зафиксировали в Екатеринбурге, ДНР и Архангельске.

Ранее мы писали, что студент ИТМО разработал приложение для обучения игры на смарт-гитаре.

Фото: скрин с App Store