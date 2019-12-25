Студент ИТМО разработал приложение для обучения игры на смарт-гитары

Приложение содержит образовательные курсы для различных музыкальных инструментов, а также позволяет отслеживать результаты.

Студент ИТМО разработал приложение NOLI Music для обучения игры на смарт гитаре X-Guitar.

Умная гитара имеет мягкие струны, а также интерактивный гриф имеет светодиоды, которые подсказывают, куда нужно поставить пальцы, чтобы играть аккорды правильно. Синхронизация девайса и обучающего приложения позволяет быстрее обучиться играть различные мелодии.

NOLI Music – образовательная экосистема, которая помогает людям овладеть музыкальными инструментами, а педагогам – найти себе учеников. Приложение содержит образовательные курсы для различных музыкальных инструментов, а также позволяет отслеживать результаты. NOLI Music имеет функции социальной сети для музыкантов.

Недавно Piter.tv сообщал, что студент ИТМО изобрел гитару для новичков и людей с ограниченными возможностями здоровья. У разработки есть несколько режимов: стандартный, игра одной рукой и игра одним пальцем

Ранее студенты ИТМО презентовали умную гитару с расширенными возможностями.

Фото: предоставленно разработчиками