Студенты ИТМО презентовали умную гитару с расширенными возможностями

“Умная” гитара предназначена как для новичков, так и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Студенты ИТМО представили стартап NOLI Music бизнес-ангелам Петербурга. Механизм работы гитары простой: на ладах находятся датчики, которые работают от касания, а переборы осуществляются либо на экране, либо на струнах.

За последние месяцы мы сделали очень много работы, мы, можно сказать, с нуля собрали новую версию нашей гитары. Улучшили практически все механики. Которые были в прошлом прототипе: это и касание струн, и глушение. Мы общались с людьми, которые пробовали наш прототип, собирали обратную связь. Денис Гончаров, разработчик

Создатели отмечают, что ориентируются на американский рынок. Себестоимость инструмента – 230 долларов.

Корпус, струны, датчики, сенсорный экран – все детали студенты изготавливают самостоятельно. Мозг гитары – компьютер, с его помощью можно не только издавать звуки, но и транслировать музыку на другие устройства.

Плюс мы к этому делаем мобильное приложение, пока его еще не зарелизили никак. Оно коннектится к гитаре по блютусу, и вы просто можете обновлять прошивку на гитаре, загружать дополнительные сэмплы, заниматься онлайн с преподавателем. Максим Матвейцов, разработчик

Разработчики уже имеют предзаказ на 1000 гитар от одного из фондов музыкального развития в США. Также эту идею оценил музыкальный продюсер Джерри "Вонда", который работал с Джастином Бибером и Шакирой.

Показать гитару в действии и выступить перед инвесторами приехал солист трибьют-шоу "The BeatLove".

Какие здесь преимущества - любой звук можно настроить. У гитары спектр звучания органичен, а здесь можно заставить ее звучать как фортепьяно, как струнный оркестр, то есть любые звуки можно из нее извлекать. Сергей Родыгин, участник группы "The BeatLove"

Вместе с гитарой идет приложение, где будет доступен обучающий курс от преподавателя из Сингапура.

Видео, фото: Piter.tv