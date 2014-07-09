Главный герой забега на инвалидной коляске — о социализации, образовании и поиске работы

8 августа 22-летний журналист Денис Гончаров, болеющий миодистрофией Дюшенна, совершил забег от Парнаса до Петергофа. В пути его поддерживали друзья, которые отправились вместе с ним, а один из них — спортсмен Александр Козинец вез инвалидное кресло на протяжении всей дороги. Мы поговорили с Денисом о том, как проходила его социализация в обществе и как ему помог в этом фонд “МойМио”. Также он рассказал об уровне жизни в родном ему Курске и полюбившемся Петербурге, о получении образования, поиске работы

Как проходила твоя социализация?

Многие люди, которые не могут самостоятельно передвигаться, очень забиты обществом. Непринятие себя, семья, косые взгляды чужих людей — все это очень ломает тебя.

Я не имел возможности выходить из дома. А гулять с друзьями впервые пошел только в 19 лет.

Жил на третьем этаже в своей бетонной советской коробке — там не было лифта, да и вообще ни одного намека на доступную среду. Поэтому мои коммуникации были в интернете, а не в реальной жизни. Но потом мне кто-то рассказал о существовании фонда "МойМио". Я подумал: "Ну и черт со страхами, попробую!". И закрутилось. Это был первый большой трип, и он изменил восприятие жизни: почувствовал себя нормальным человеком, понял, что мир не злой, что проблема в моих взглядах.

Чем ты занимался в подростковом возрасте, до знакомства с фондом "МойМио"?

Почти ни с кем не общался. Очень много времени проводил за онлайн-играми. Для меня гейминг — элемент социализации: люди не видят тебя, им все равно, как ты выглядишь, главное — твои мысли и навыки. В играх нытье не прощается, поэтому приходилось быть серьезным и воспитывать в себе чувство взрослости.

Как ты получал образование в школе, университете?

До седьмого класса я получал домашнее образование, ко мне приходили учителя из школы. Потом перевели на дистанционное обучение: созванивались по скайпу, урок шел 45 минут. Я и ЕГЭ сдавал как все ребята — в месте проведения экзамена, под камерами, с наблюдающими. А потом по баллам поступил в институт. Недавно получил красный диплом программного инженера, сейчас подаю документы в магистратуру.

Когда ты переезжал в Петербург, какие у тебя были ожидания от города? Совпали ли они с реальностью?

Петербург в моем понимании — город возможностей. И он оправдал мои надежды. Здесь и люди добрее.

Когда я пытался проявить инициативу в Курске, что-то изменить в инфраструктуре, мне говорили: "Сиди дома. Куда ты лезешь?!".

В Северной столице мне дали все карты в руки — на, бери, делай. Здесь я запустил свой проект "Сильные люди", разработал стартап "Goncharov music" по музыкальным инструментам для людей с ограниченными возможностями, совершил забег "Парнас-Петергоф".

Как ты искал работу?

Каждый день в течение четырех месяцев я делал по двадцать звонков работодателям. По навыкам я подходил, но, когда люди узнавали про мой диагноз, говорили: "Извините, до свидания". Я понимал, что они не верили в мои возможности, боялись, что не смогу нести ответственность, буду отлынивать от работы, ссылаясь на свою болезнь. Все-таки нашел вакансию, стал контент-менеджером в онлайн-издании plus-one.ru.

Какие планы на будущее?

Если бы не пандемия, то поехал бы со своим стартапом в США, выступал бы с ним, привлекал инвестиции. А пока мы доделываем прототип гитары для музыкантов с ограниченными возможностями и особенностями развития мышц. Начинаем первый этап продаж. Хочется, чтобы с нашим инструментом смог выйти на сцену человек с любым диагнозом и смог сыграть в любимом жанре — хоть рэп, хоть электроника, хоть старый добрый рок.

О чем проект "Сильные люди" и зачем он?

"Сильные люди" — это сюжеты, посвященные личностям, которые занимаются любимым делом, несмотря на свою болезнь. Герои этих историй попали в трудные ситуации, но они не сдаются, живут, борются, показывают пример другим. Таких людей нужно знать, они мотивируют и вдохновляют.

В забеге движущей силой был твой друг Александр Козинец, именно он вез весь путь твою инвалидную коляску. Скажи, что вас объединяет?

У нас одинаковые цели, планы, мы находимся на одном духовном уровне. Оба хотим проявлять инициативу, помогать людям.

Еще по теме: Сильные люди: от Парнаса до Петергофа в инвалидном кресле

Видео: Piter.TV/ Мария Поликарпова, Лев Кузнецов