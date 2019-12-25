Подготовку квартир для петербургских инвалидов-колясочников оценят эксперты

Оценивать квартиры будут представители трех организаций.

Оценкой подготовки квартир, адаптированных для жилья инвалидов-колясочников, в Петербурге будут заниматься представители общественных организаций. Об этом сообщили 13 августа в Смольном.

В частности, данной работой будут заниматься представители Городского информационно-методического центра "Доступная среда", а также Всероссийского общества инвалидов и правозащитной организации "На коляске без барьеров". Только после проверки эксперты дадут заключения о соответствии жилья нормам адаптации.

Отметим, что в городскую собственность на основании госконтрактов приобретаются квартиры в строящихся домах для "очередников", льготников, семей с детьми-инвалидами. Кроме того, в этот список входят люди, чьё жильё оказалось непригодным для проживания колясочников.

Ранее мы показали, как Денис Гончаров преодолел расстояние от Парнаса до Петергофа. Накануне журналист Piter.tv и активист, у которого была диагностирована дистрофия Дюшенна, преодолел расстояние на инвалидном кресле через весь Петербург. Его ждала триумфальная финишная лента и команда поддержки.

Фото: Piter.tv