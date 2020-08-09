Денис Гончаров преодолел расстояние от Парнаса до Петергофа. Как это было

Piter.tv прошел путь рядом с 22-летним петербуржцем.

Путь под палящим солнцем стоил того. Накануне в субботу, 8 августа, журналист Piter.tv и активист Денис Гончаров, у которого была диагностирована дистрофия Дюшенна, преодолел расстояние на инвалидном кресле через весь Петербург – от Парнаса до Петергофа. Его ждала триумфальная финишная лента и команда поддержки.

Всего предстояло пройти ультра-марафонское расстояние порядка 60 километров, весь путь занял 12,5 часов. Корреспонденты нашего издания снимали происходящее. "Пит-стопы" проходили у станции метро "Черная речка", на острове Новая Голландия и у собора Спас-на-Крови.

В пути инвалидную коляску Дениса двигал его друг, Александр Козинец, вместе они прошли десятки подземных переходов и поребриков. К марафону на разных этапах присоединялась семья Глеба Глушенкова, мальчика, у которого аналогичное заболевание.

Своим поступком Денис хотел доказать, что для людей с ограниченными возможностями не существует преград, "телесные" ограничения не влияют на его жизнь. Он верит, что своим примером он воодушевит людей с нейромышечными заболеваниями не бояться воплощать в жизнь свои мечты. Еще одной целью марафона Дениса стало привлечение внимания к деятельности профильного фонда помощи детям "МойМио".

Когда-то он помог и мне: когда мне было 16 лет, я попал в их реабилитационный лагерь. Моя жизнь до него напоминала сидение в четырех стенах, без друзей, без активности. Там же я попал в другую среду, общался и знакомился, это очень изменило мое сознание и дало невероятный импульс в развитии. Своим марафоном я хотел бы привлечь внимание к их деятельности, чтобы люди узнали и о проблемах детей, и могли поддержать этот фонд. Вторая цель - показать, что наши ограничения, все они - у нас в голове. Хоть я сам и не могу преодолеть такую дистанцию, я могу организовать такое мероприятие, такие условия, когда я с этим все-таки справлюсь. Это классная возможность узнать, из какого теста ты сделан – рассказывал ранее Денис в интервью нам.

Денис Гончаров – автор рубрики "Сильные люди" на канале Piter.tv. В ее рамках мы рассказали о том, как тату-мастер с серьезным заболеванием мышц борется за свою мечту и любовь, а также показали, как танцы помогли молодой петербурженке вернуться к жизни после тяжелого ДТП.

Кроме того, мы рассказали об истории самого Дениса. Разработчик проекта, который может изменить привычный взгляд на музыкальные инструменты, рассказал, как сенсорная гитара поможет людям с ограниченными возможностями, а также поделился личным опытом борьбы за грантовые средства.

Видео: Piter.tv