Петербургские врачи изготовили первые протезы для годовалой девочки из Евпатории

Мавиле из Крыма получила протезы благодаря поддержке россиян.

В Петербурге изготовили первые протезы для годовалой Мавиле из Евпатории. У девочки врожденная аномалия правой руки на уровне плеча, был риск неправильного двигательного развития. Как рассказали Piter.tv, протезирование стало возможным благодаря совместной работе государства, благотворительного фонда "География Добра" и биотех-компании БИОНИКА 2.0.

Мавиле родилась в Евпатории, у неё есть родители, бабушка и старшая двойняшка. Но из-за врожденной аномалии девочка не могла опираться на обе руки, постоянно наклонялась на бок. В отличие от сестры, которая уже бегает, Мавиле сложно удерживать равновесие.

Она рано начала ползать, и здесь возникли первые сложности. Мавиле постоянно переносила вес на одну сторону. Нас предупредили, что так может неправильно сформироваться двигательное развитие, есть риск перекоса. Мы задумались о протезировании, начали узнавать: объехали несколько центров, звонили – врачи советовали подождать, не многие работают с ранним протезированием, это сложно. Но мы с мужем хотим, чтобы у обеих дочерей было полноценное детство. Чтобы Мавиле не думала и не чувствовала, что с ней что-то не так. Тамила, мама девочки

За случай взялись врачи из Санкт-Петербурга, это один из ключевых профилей компании БИОНИКА 2.0. Специалисты объяснили: в год у детей формируется опора на обе руки для ползания, вставания и первых шагов. У Мавиле этого нет – ей не на что опереться. Протез поможет восполнить имеющийся дисбаланс в весе, сформировать правильную осанку, развивать мышцы культи плеча и плечевого пояса.

Мавиле – одна из наших самых юных пациенток. Мы работаем с детьми с 6 месяцев, и каждый раз это особенная история. Ребёнок в этом возрасте не воспринимает протез как что-то трагическое, для него это часть жизни, как одежда или обувь. Наша задача – помочь сформировать здоровую привязанность к протезу, чтобы он стал любимой игрушкой. Для Мавиле мы выбрали красивый рисунок, чтобы протез вызывал у неё интерес. И уже на первом этапе мы видим: она принимает его. Это и есть правильное начало. Вазген Карабеков, врач-протезист

Для Мавиле за пять дней изготовили два протеза плеча. Косметический – он несёт эстетическую функцию, помогает в социализации. И рабочий протез с насадкой "кулачок" – именно он берёт на себя опорную часть: в прямом и переносном смысле. Это не активный захват, а именно упор. Сейчас малышка учится самостоятельно вставать на ноги, держа равновесие.

Семья получила поддержку государства: сертификат на протезирование от Социального фонда. Чтобы Мавиле могла получить второй протез, а вся семья приехала на протезирование в Санкт-Петербург, на помощь пришел Благотворительный фонд "География Добра".

История Мавиле – пример того, как государство, благотворители и высокотехнологичная медицина объединяются ради одной цели. История девочки была размещена на сайте Фонда, и всего за месяц удалось привлечь пожертвования в нужном объеме. Также малышке и родителям была оказана поддержка в оплате дороги и проживания на время протезирования. Мы благодарим всех, кто откликнулся и проявил милосердие! Очень рады, что смогли помочь семье, и уверены, скоро Мавиле сделает свои первые уверенные шаги. представитель благотворительного фонда "География Добра"

Теперь у девочки есть всё необходимое для того, чтобы расти здоровой, активной и счастливой. Мама Тамила уверена: с новыми протезами Мавиле скоро сыграет в догонялки со своей сестрой.

В конце августа в Петербурге прошел благотворительный фестиваль "Антон тут рядом".

Фото предоставлены БИОНИКА 2.0