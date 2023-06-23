В Петербурге прошел благотворительный фестиваль "Антон тут рядом"

Несколько сцен, десятки артистов и сотни гостей собрались в "Севкабель Порту" ради музыки и благотворительности.

"Севкабель Порт" на вечер превратился в одну громкую и дружную площадку: несколько сцен, десятки артистов и сотни зрителей собрались здесь не просто ради развлечений. Фестиваль "Антон тут рядом" уже в 5-й раз объединил Петербург вокруг благотворительности и поддержки людей с аутизмом.

Для меня фестиваль "Антон тут рядом" значит очень много. Я очень ценю эту дружбу. Это очень ценно и очень дорого, что ты являешься частью чего-то большего и своим выступлением можешь делать большие вещи, на самом деле, для других людей. Элли на маковом поле, певица

На сцене выступили FEDUK, Элли на маковом поле, UGLI и другие исполнители. Каждый выходил на сцену со своей музыкой. Для кого-то это возможность поддержать важное дело, а для кого-то благотворительность имеет особое, почти личное значение.

В принципе, любим заниматься добрыми делами. Мы участвуем во многих фондах, но "Антон тут рядом" для нас особенно важен, потому что в нашей семье растет ребенок, Илюша, ему 9 лет. Это наш племянник, и мы прекрасно понимаем, каким благим делом занимается фонд. Поэтому нам хотелось стать частью этой большой команды и помогать. Группа UGLI, участники фестиваля

Музыка на фестивале звучала сразу с нескольких сцен, но один из номеров особенно точно передает главную идею: здесь все люди могут принять участие в выступлении. В оркестре "Антон тут рядом" вместе играют аутичные и нейротипичные музыканты, а в этом году к ним присоединился музыкальный коллектив "Тима ищет свет".

Мне кажется, что одна из самых главных задач таких мероприятий — это информационная поддержка, освещение темы аутизма. Потому что, к сожалению, как я вижу даже просто из своего ближайшего окружения, пока все еще много мифов, много каких-то заблуждений и мало информированности. Мария Мельникова, музыкант оркестра "Антон тут рядом"

Для оркестра это большая роль — донести до людей очень простую мысль, что люди нейротипичные и аутичные могут на одной сцене равноправно играть музыку. Алексей Ворошень, дерижер оркестра "Антон тут рядом"

На фестивале предусмотрели то, о чем обычно редко задумываются. У каждой сцены гости могли взять шумоподавляющие наушники, маршрут могла подсказать сенсорная карта, на сценах и в лекториях работали сурдопереводчики, а для людей с инвалидностью были предусмотрены подъемные пандусы.

Я вообще очень люблю "Антон тут рядом". Это большое дело. Люди, которые находятся здесь — люди с большим сердцем. И все, что здесь происходит, это единение всех усилий на такие важные вещи, и это очень здорово. Ксения Бобрович, гость фестиваля

Я считаю, это сплачивает наш народ. Здесь можно завести много новых знакомств, открыть для себя какие-то новые хобби. Поэтому я желаю всем приходить на такие фестивали, веселиться и просто получать удовольствие. Виктория Седина, гость фестиваля

В день фестиваля Т-Банк удвоил все пожертвования зрителей в фонд, а значит, каждый рубль здесь становится еще одним шагом к тому, чтобы помощь продолжалась после того, как стихнет музыка.

Материал подготовили Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Фото и видео: Piter.TV