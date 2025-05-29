В Петербурге на Севкабель Порте стартовал фестиваль "ЭтоЭтно"

Восьмой международный фестиваль в формате open air проходит 27 и 28 июня при свободном входе. В программе — выступления коллективов из России, Сербии, Индии, Китая и Узбекистана.

В Санкт-Петербурге на территории Севкабель Порта начался восьмой международный фестиваль этнической музыки ЭтоЭтно. Мероприятие в формате open air проходит 27 и 28 июня, вход для всех желающих свободный.

В субботу, 27 июня, на сцене выступят POLE, Сестрёнка, а также зарубежные гости: Slobodan Trkulja & Balkanopolis из Сербии, Raghu Dixit из Индии, Sirenbayaer и Alatanxingan из Китая. Завершит вечер группа SATI ETHNICA. Воскресная программа откроется выступлениями ХВОЯ и Савеличи, затем на сцену выйдет Шохрух Ганиев из Узбекистана, а также GoKirtan, ДиДюЛя и Polnalyubvi.

Арт-директором фестиваля является президент объединённой сербской диаспоры в Петербурге, известный продюсер Мирко Раденович. Фестиваль представляет лучшие образцы современной этнической музыки, знакомит с новыми направлениями в жанрах фолк и этно, где соединяется звучание инструментальной музыки и этноса разных народов мира.

Ранее в Петербурге впервые прошла всероссийская акция одновременного плетения кос.

Фото и видео: Piter.TV