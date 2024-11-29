В Севкабель Порту с 15 по 18 мая пройдёт Бал кукол

Ежегодный Бал кукол пройдет с 15 по 18 мая 2025 года на площадке УКТ Севкабель Порт. В Санкт-Петербург приедут более 400 авторов из России и других стран мира, чтобы показать свои новые работы.
Выставку организует известный меценат, автор кукол и коллекционер Светлана Пчельникова. Именно под ее руководством в Москве проходит Салон Кукол на Тишинке уже более 20 лет.
Среди известных на весь мир авторов в выставке примут участие:
– Наташа Бабенко
– Тина Васса
– Антонина Седова
– Светлана Пчельникова
– Руслана Виеру
– Ирина Черепанова
– Андрей Дроздов
– Алена Жиренкина
– Елена Тимкаева
– Ольга Бабаева
– Владимир Емельяненко
– Екатерина Морозова
– Галина Дмитрук.
Каждая кукла на Балу уникальна и представлена в единственном экземпляре, над некоторыми экспонатами авторы кропотливо работают несколько месяцев.
Также в Севкабель Порт приедут лучшие авторские медведи и дизайнерские игрушки.
Расписание Бала кукол:
15 мая: 15.00 – 20.00
16 мая: 11.00 – 20.00
17 мая: 11.00 – 20.00
18 мая: 11.00 – 19.00
Для детей до 7-ми лет, многодетных семей, ветеранов и участников боевых действий, инвалидов 1 группы вход бесплатный.
Фото: предоставлено организаторами Бала кукол
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