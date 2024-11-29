В Севкабель Порту с 15 по 18 мая пройдёт Бал кукол

Посетителей будет ждать более 4 тысяч экспонатов.

Ежегодный Бал кукол пройдет с 15 по 18 мая 2025 года на площадке УКТ Севкабель Порт. В Санкт-Петербург приедут более 400 авторов из России и других стран мира, чтобы показать свои новые работы.

Выставку организует известный меценат, автор кукол и коллекционер Светлана Пчельникова. Именно под ее руководством в Москве проходит Салон Кукол на Тишинке уже более 20 лет.

Среди известных на весь мир авторов в выставке примут участие:

– Наташа Бабенко

– Тина Васса

– Антонина Седова

– Светлана Пчельникова

– Руслана Виеру

– Ирина Черепанова

– Андрей Дроздов

– Алена Жиренкина

– Елена Тимкаева

– Ольга Бабаева

– Владимир Емельяненко

– Екатерина Морозова

– Галина Дмитрук.

Каждая кукла на Балу уникальна и представлена в единственном экземпляре, над некоторыми экспонатами авторы кропотливо работают несколько месяцев.

Также в Севкабель Порт приедут лучшие авторские медведи и дизайнерские игрушки.

Расписание Бала кукол:

15 мая: 15.00 – 20.00

16 мая: 11.00 – 20.00

17 мая: 11.00 – 20.00

18 мая: 11.00 – 19.00

Для детей до 7-ми лет, многодетных семей, ветеранов и участников боевых действий, инвалидов 1 группы вход бесплатный.

Фото: предоставлено организаторами Бала кукол