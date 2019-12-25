Стало известно, когда заработает каток в "Севкабель Порту"

Каток на территории общественного пространства "Севкабель Порт" в Петербурге откроется для жителей и гостей города 21 ноября. Об этом рассказали в группе "Севкабель Порт" во "ВКонтакте" 28 октября.
С берега Финского залива подул на редкость ледяной ветер – это мы начали готовиться к открытию "Катка у моря". Коньки наденем уже 21 ноября, а дальше – румяные щеки, смех на поворотах и шум волн.
Пресс-служба "Севкабель Порта"
Напомним, ледовая арена носит название "Каток у моря". Ее площадь составляет 2,2 тыс. квадратных метров, вместимость – до 280 человек. В прошлом году стоимость билетов была от 300 до 600 рублей.
Ранее на Piter.TV: пункт обогрева на Шкиперском протоке станет последним для "Ночлежки".
Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт
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