Стало известно, когда заработает каток в "Севкабель Порту"

Площадь катка составляет 2,2 тыс. квадратных метров.

Каток на территории общественного пространства "Севкабель Порт" в Петербурге откроется для жителей и гостей города 21 ноября. Об этом рассказали в группе "Севкабель Порт" во "ВКонтакте" 28 октября.

С берега Финского залива подул на редкость ледяной ветер – это мы начали готовиться к открытию "Катка у моря". Коньки наденем уже 21 ноября, а дальше – румяные щеки, смех на поворотах и шум волн. Пресс-служба "Севкабель Порта"

Напомним, ледовая арена носит название "Каток у моря". Ее площадь составляет 2,2 тыс. квадратных метров, вместимость – до 280 человек. В прошлом году стоимость билетов была от 300 до 600 рублей.

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Фото: ВКонтакте / Севкабель Порт