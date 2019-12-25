Пункт обогрева на Шкиперском протоке станет последним для "Ночлежки"

Ночлежка в последний раз откроет пункт обогрева для бездомных на Васильевском острове.

Благотворительная организация "Ночлежка" откроет пункт обогрева для бездомных в Петербурге 15 октября. В этом сезоне будет работать только одна площадка — на Шкиперском протоке за Галерной Гаванью. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Пункт у станции метро "Площадь Мужества" этой зимой не откроют. На его месте планируют построить новый ночной приют, который будет принимать людей круглый год.

Пункт на Шкиперском протоке представляет собой утепленную палатку с тепловыми пушками. Он будет работать ежедневно с 20:00 до 08:00 и сможет принять до 50 человек за ночь. Посетителям предоставят горячий ужин, возможность зарядить телефон и высушить одежду.

За прошлый сезон в пунктах обогрева зафиксировали 5875 ночевок. По данным "Ночлежки", одна ночь для одного человека обходится волонтерам в 590 рублей, а содержание пункта в течение ночи стоит почти 29 тыс. рублей. Организация принимает пожертвования, поскольку расходы на работу площадок ежегодно увеличиваются.

Пункт на Шкиперском протоке будет работать до 15 апреля. Этот сезон станет для него последним. В дальнейшем в Петербурге планируют обеспечить круглогодичную работу двух ночных приютов с кроватями и душевыми. Первый действует у станции метро "Обухово" с 2019 года, а новый приют возле "Площади Мужества" рассчитан на 44 человека.

Фото: Павел Волков/ "Ночлежка