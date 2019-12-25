Для правдоподобности обвиняемый обратился в полицию.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о преступлении).

По информации надзорного ведомства, в сентябре фигурант проиграл 27 тыс. рублей на ставках, но побоялся рассказывать об этом отцу. По дороге домой молодой человек решил сказать, что на него напали три человека и похитили мобильный телефон и деньги. Для правдоподобности обвиняемый обратился в полицию. Его предупреждали об ответственности за ложный донос.

Выяснилось, что ограбления не было. Петербуржец сдал смартфон в ломбард на улице Дыбенко, после чего зашел в букмекерскую контору и потратил вырученные средства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV