Михаил Задорнов объяснил, почему коррекция цен на новое жилье неизбежна в России.

Стоимость жилья на российской территории не показывает заметного роста, а на новостройки цены могут даже снижаться из-за высокой доли не распроданных квартир. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал бывший министр финансов, отечественный экономист Михаил Задорнов. Эксперт пояснил, что сейчас по стране фиксируется такая тенденция, что уже в сданных в эксплуатацию домах порядка 30 процентов квартир остаются свободными. Специалист пояснил, что такую ситуацию было сложно представить еще полгода назад на внутреннем рынке.

Цены не падают, но и роста заметного нет. Где-то цены на новостройки даже будут снижаться, потому что некоторые застройщики попали в сложное положение, и будут "сбрасывать" часть своего жилья. Михаил Задорнов, экономист

Экономист добавил, что в первом полугодии следующего года это соотношение во многих комплексах будет уже 50 на 50, поэтому российским компаниям-застройщикам придется идти на уступки покупателям.

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Фото: Piter.tv