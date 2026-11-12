Покупатели новостроек в Петербурге все чаще выбирают Ленобласть: продажи жилья выросли на 38%

Разница между рынками двух регионов становится все менее заметной.

Спрос на первичном рынке недвижимости постепенно смещается из Петербурга в Ленинградскую область. За первые десять месяцев в регионе продали 863 тыс. кв. м жилья — на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Северной столице, напротив, продажи сократились на 6% и составили 1,1 млн кв. м. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Разница между рынками двух регионов становится все менее заметной. В Ленинградской области за десять месяцев зарегистрировали более 21,3 тыс. договоров долевого участия — это 44% от общего количества сделок в петербургской агломерации. Доля региона в общем объеме проданных квартир достигла 48%, что стало рекордным показателем.

Одной из причин такого перераспределения спроса остается разница в стоимости недвижимости. В октябре средний бюджет покупки квартиры в Петербурге составил 13,7 млн рублей. Средняя площадь приобретенного жилья достигла 37,5 кв. м. В Ленинградской области за квартиру площадью в среднем 39,8 кв. м покупатели платили около 7,8 млн рублей. Таким образом, разница в стоимости фактических сделок остается существенной. При этом средняя цена квартир в предложении за год выросла в области на 18% — до 8,4 млн рублей.

На ситуацию влияет и сокращение выбора в городской черте. За год объем предложения новостроек в агломерации уменьшился на 8% и составил 2,7 млн кв. м. Из них 1,6 млн кв. м приходится на Петербург, еще 1,1 млн — на Ленинградскую область. При этом около 90% областного предложения сосредоточено во Всеволожском районе.

Рост продаж в Ленобласти происходит на фоне общего охлаждения ипотечного рынка. По данным "Дом.РФ", в октябре российские банки выдали 77 тыс. ипотечных кредитов на 305 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом количество займов снизилось на 28%, а их общий объем — на 38%. Доля льготных программ также сократилась: до 26% от общего числа выданных кредитов и 38% по сумме.

После активного сентября продажи новостроек в октябре снизились на 10% как в Петербурге, так и в Ленинградской области. В городе реализовали 117 тыс. кв. м жилья, в регионе — 104 тыс. кв. м. При этом ипотека по-прежнему остается важным инструментом покупки: с ее привлечением заключили 56% сделок в Петербурге и 59% — в Ленобласти.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)