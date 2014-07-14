Спрос на тульские пряники в январе-марте вырос на 44%

Спрос на тульские пряники в январе-марте 2026 года вырос на 44%. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на аналитиков "Атол".

Средняя цена одного пряника составила 64 рубля. Это на 20% дешевле, чем в прошлом году. При этом на пряники в целом спрос за этот же период вырос в 2,1 раза. Отмечается, что средняя цена покупки пряника снизилась на 4%. Она составила 125 рублей за упаковку.

Также сообщается, что больше других вырос спрос на пряники, которые продаются на палочке и используются для декора торта. Их продажи выросли в пять раз, а средняя стоимость одной единицы составила 143 рубля, что на 23% дешевле, чем годом ранее.

