Архитекторы представили новый облик северного намыва Васильевского острова

Будущий облик северной части намывных территорий Васильевского острова вновь стал предметом обсуждения на заседании Градостроительного совета Санкт-Петербурга. Экспертам представили обновленные архитектурные решения для первой линии застройки — именно она в будущем будет видна со стороны Финского залива и станет частью нового морского фасада города. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Открывая заседание, главный архитектор Петербурга Павел Соколов напомнил о значимости проекта.

На повестке один большой вопрос – это рассмотрение материалов эскиза застройки северной части намывных территорий западной части Васильевского острова с объемно-пространственной проработкой первой линии застройки. Павел Соколов, главный архитектор Петербурга

Территория намыва считается одной из крупнейших площадок для городского развития последних лет. Вопросы ее застройки обсуждаются давно: несколько лет назад Градсовет уже рассматривал общую концепцию освоения этой части Васильевского острова. Теперь специалисты представили более детально проработанные решения, касающиеся архитектурного облика будущих кварталов.

По словам Павла Соколова, проект требует особого внимания из-за своего масштаба и расположения.

Над проектом работают сразу 13 архитектурных бюро. На заседании авторские коллективы представили десять докладов, в которых показали свое видение будущей застройки. Экспертами выступили известные петербургские архитекторы Владимир Григорьев и Александр Кошарный.

По итогам обсуждения участники совета сформулировали ряд рекомендаций. Архитектурным командам предстоит учесть высказанные замечания и продолжить работу над проектом. После доработки материалы вновь вынесут на рассмотрение Градостроительного совета.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре