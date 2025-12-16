Четверо юношей положили камни на рельсы у станции Обухово

Транспортная полиция Петербурга задержала несовершеннолетних, которые положили камни на рельсы на перегоне Славянка — Обухово. Об этом рассказали 1 июня в УТ МВД России по СЗФО.

Четверо подростков 11-13 лет из Ленинградской области доехали на электричке до станции Славянка. Во время остановки поезда они спрыгнули с платформы на пути и пошли пешком в сторону станции Обухово. По дороге один из детей положил камни на рельсы. По словам юноши, ему стало интересно, сможет ли состав раздавить камень.

С нарушителями провели профилактическую беседу: им напомнили об опасности пеших прогулок и наложении посторонних предметов на пути. Законным представителям вынесено официальное предостережение.

