Двоих зацеперов поймали на Ленинском проспекте

Транспортная полиция Петербурга установила личность зацеперов. Их заметили на станции Ленинский проспект, сообщили 29 мая в УТ МВД России по СЗФО.

Нарушителями оказались местные жители 11 и 13 лет, зацепившиеся за вагон поезда до Гатчины во время остановки и проехавшие до станции Дачное. Там подростки залезли на другой подвижной состав из Ораниенбаума и вернулись обратно на Ленинский проспект.

Любителей экстремальной езды доставили в дежурную часть. Стражи правопорядка в присутствии родителей провели с ними профилактическую беседу. В отношении законных представителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Видео, фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО