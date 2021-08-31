На станции Ораниенбаум-1 поймали четырех юных зацеперов
Сегодня, 10:25
Добавить в Яндекс.Новости

Они пытались зацепиться за межвагонное пространство поезда во время остановки.

Транспортные полицейские Петербурга установили несовершеннолетних зацеперов на станции Ораниенбаум-1. Об этом сообщили 5 мая в УТ МВД России по СЗФО. 

В дежурную часть поступила информация о том, что на электричке до Балтийского вокзала были замечены четыре подростка. Нарушителями оказались юноши 12-14 лет из Северной столицы и Ленинградской области. Они пытались зацепиться за межвагонное пространство поезда во время остановки. 

С мальчиками провели профилактическую беседу в отделе. В отношении законных представителей вынесено официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступлений и административных правонарушений. 

В случае повторного нарушения подростками правил проезда на железнодорожном транспорте, в отношении родителей будет составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 

УТ МВД России по СЗФО 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

