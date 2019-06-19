Зацепера-подростка сняли с поезда на станции Удельная

Сотрудники транспортной полиции задержали 13-летнего подростка, который проехал на сцепном устройстве скоростного поезда "Выборг — Санкт-Петербург", сообщает пресс-служба УМВД России по ЦФО.

Инцидент произошел после того, как дежурный по станции Удельная сообщил о нарушителе. В ходе проверки выяснилось, что мальчик зацепился за поезд на станции Зеленогорск и проехал в крайне опасном положении до следующей остановки.

Полицейские провели с подростком профилактическую беседу, подробно объяснив ему, что подобные "путешествия" на сцепке или крыше поезда смертельно опасны и могут привести к трагедии. В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иным законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

