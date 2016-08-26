Гидравлические испытания пройдут в четырех районах Петербурга в понедельник

Эта неделя начнется с гидравлических испытаний в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ТЭК СПб" 25 мая.

На Васильевском острове проверят тепловые сети в границах проспекта КИМа, улицы Одоевского, переулка Декабристов, Железноводской и Уральской улиц, а также на набережной реки Смоленки. В Колпинском районе испытают трубопроводы к домам 1, 2, 3, 15к2, 16, 17, 18, 26, 35 и 36 по Заводской улице. В Московском районе проверкам подвергнутся сети к домам 104 и 112 по Московскому проспекту, в Пушкинском районе испытают теплосети на территории Пулковское к домам 29А, 30, 31, 32, 33 и 34А.

Отметим, что гидравлические испытания нужны для проверки труб на прочность. Дефекты выявляются в день испытаний и через два дня после.

