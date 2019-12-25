  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На 2-м Муринском проспекте завершена реконструкция теплосетей
Сегодня, 11:30
218
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На 2-м Муринском проспекте завершена реконструкция теплосетей

0 0

В результате надежным теплоснабжением обеспечены 18 зданий.

На 2-м Муринском проспекте, между Светлановской площадью и площадью Мужества, завершили масштабную реконструкцию тепловых сетей. Работы начались в сентябре прошлого года. 

Специалисты АО "ТЭК СПб" заменили 1 километр сетей диаметром 65-200 миллиметров. Теперь вместо устаревших трубопроводов 1996 года на объекте проложены современные теплосети из энергоэффективных материалов. В настоящее время завершаются устройство дренажно-насосной станции и восстановление благоустройства. 

В результате надежным теплоснабжением обеспечены 18 зданий, включая 12 домов, две школы, два детских сада, одно учебное и одно лечебное учреждения. 

Ранее на Piter.TV: реконструкция тепломагистрали "Рыбацкая" стартовала в Невском районе. 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

Теги: теплосети, тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии