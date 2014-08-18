Реконструкция тепломагистрали "Рыбацкая" стартовала в Невском районе
Сегодня, 15:31
Специалисты "Теплосети" планируют заменить почти 5 километров трубопроводов 1985 года постройки на современные стальные трубы.

В Невском районе началась реконструкция тепломагистрали "Рыбацкая", которая проходит от Южной ТЭЦ-22 в сторону Караваевской улицы. Специалисты "Теплосети" планируют заменить почти 5 километров трубопроводов 1985 года постройки на современные стальные трубы. 

По информации комитета по энергетике Петербурга, сейчас монтируется временная тепловая сеть. Самым трудоемким этапом станут работы в зоне пересечения с железнодорожными путями.

Проект повысит надежность теплоснабжения 257 зданий, завершится реконструкция до конца 2030 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что в пяти районах Петербурга 14 апреля пройдут испытания теплосетей. 

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Петербурга" 

