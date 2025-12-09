В пяти районах Петербурга 14 апреля пройдут испытания теплосетей

Речь идет о Выборгском, Пушкинском, Приморском, Невском и Красногвардейском районах.

Температурные испытания тепловых сетей 14 апреля состоятся в пяти районах Петербурга. Об этом рассказали в АО "ТЭК СПб".

В Выборгском районе испытают теплосети на территории, ограниченной Школьным переулком, Межозерной улицей, Приозерским и Юкковским шоссе, Апраксинской улицей. В Красногвардейском районе проверки ожидаются на Среднеохтинском и Большеохтинском проспектах, Конторской улице.

В Невском районе испытают сети в границах улиц Седова, Бабушкина, Дудко и Крупской улицы, в Пушкинском – в границах Школьной, Пушкинской и Первомайской улиц, в Приморском районе – на Ланском шоссе, Омской, Ланской, Студенческой, Белоостровской, Сердобольской, Торжковской, Новосибирской, Школьной, Дибуновской, Аэродромной, Байконурской улицах, улицах Матроса Железняка, Академика Крылова, Савушкина, Шиманского, Генерала Хрулева, набережной Черной речки, проспекте Испытателей, Приморском и Богатырском проспектах, а также в Серебряковом переулке.

Ранее на Piter.TV: на улице Лермонтова реконструировали 426 метров трубопровода.

