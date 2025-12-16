В Петербурге и Ленобласти 14 июня ожидаются кратковременные дожди и грозы

Воздух прогреется до +20 градусов.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 14 июня в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — ливни и грозы. Днём также местами возможны кратковременные дожди. Ветер ночью юго-западный и южный, днём сменится на юго-восточный и восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит +11…+13 градусов, днём — +18…+20 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Ленинградской области погода будет аналогичной: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ночью местами ливни и грозы. Ветер тех же направлений, умеренный. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днём +17…+22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Колпинском районе Петербурга выпало в три раза больше нормы осадков.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")