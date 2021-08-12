Синоптики обещают комфортную летнюю погоду без дождей в Ленобласти 14 августа

Днем ожидается потепление до комфортных +17…+22 градусов.

В пятницу, 14 августа, погода в Ленинградской области порадует жителей переменной облачностью и отсутствием существенных осадков. Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", температурный фон останется на уровне климатической нормы для середины месяца.

Ночью столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов, однако в некоторых районах воздух может прогреться до +13 градусов. Днем ожидается потепление до комфортных +17…+22 градусов.

Ветер ночью будет северо-западного или западного направления со скоростью 2–7 м/с; днем направление сменится на западное и юго-западное, а порывы усилятся до 4–9 м/с.

Атмосферное давление будет постепенно понижаться в течение дня. МЧС сообщает, что опасных метеорологических явлений не прогнозируется, при этом сохраняется высокая пожарная опасность (1-2 класс) из-за сухой погоды, поэтому жителям рекомендуют воздержаться от разведения костров в лесных массивах.

Ранее мы сообщили о том, что в четверг в Петербурге установится солнечная и прохладная погода.

Фото: Piter.TV