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В Новом Девяткино водитель скорой помощи напал на мужчину
Сегодня, 10:55
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В Новом Девяткино водитель скорой помощи напал на мужчину

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Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские задержали водителя скорой помощи, избившего мужчину в Новом Девяткино. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, правоохранителям Всеволожского района 11 августа поступила информация из больницы о том, что к ним в тяжелом состоянии госпитализировали 48-летнего пациента. На Главной улице на него напал незнакомец. 

На следующий день на Ручьевском проспекте в Мурино по подозрению задержали 42-летнего злоумышленника. Он уже привлекался к уголовной ответственности. 

Ранее мы рассказывали о том, что подросток получил условный срок за групповое избиение сверстника у ТРК "Невский". Ему вменили ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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