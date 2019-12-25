В Новом Девяткино водитель скорой помощи напал на мужчину

Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские задержали водителя скорой помощи, избившего мужчину в Новом Девяткино. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, правоохранителям Всеволожского района 11 августа поступила информация из больницы о том, что к ним в тяжелом состоянии госпитализировали 48-летнего пациента. На Главной улице на него напал незнакомец.

На следующий день на Ручьевском проспекте в Мурино по подозрению задержали 42-летнего злоумышленника. Он уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток получил условный срок за групповое избиение сверстника у ТРК "Невский". Ему вменили ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Piter.TV