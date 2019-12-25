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Сотрудница магазина на улице Ленсовета избила 13-летнего покупателя
Сегодня, 11:36
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Сотрудница магазина на улице Ленсовета избила 13-летнего покупателя

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Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Правоохранители задержали продавщицу магазина на улице Ленсовета, которая избила 13-летнего покупателя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Московского района 11 августа поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним обратился подросток с ушибами. После оказания помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии. В ходе конфликта мальчика ударила сотрудница торговой точки, о чем рассказала мать пострадавшего. 

На следующий день по подозрению была задержана 35-летняя мигрантка. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новом Девяткино водитель скорой помощи напал на мужчину. 

Фото: Piter.TV 

Теги: московский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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