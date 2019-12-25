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Бельский заявил о преодолении дефицита бензина на заправках Петербурга
Сегодня, 11:56
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Бельский заявил о преодолении дефицита бензина на заправках Петербурга

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При этом парламентарий признал наличие жалоб от автомобилистов на качество бензина марок АИ-95 и АИ-100, а также дизельного топлива.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский сообщил, что дефицит топлива в городе преодолен. Как пишет "КП-Петербург", спикер отметил отсутствие очередей на АЗС.

При этом парламентарий признал наличие жалоб от автомобилистов на качество бензина марок АИ-95 и АИ-100, а также дизельного топлива.

На фоне опасений по поводу горючего петербуржцы начали массово переводить транспорт на альтернативные источники энергии: спрос на переоборудование машин под газ вырос на 45%. По мнению Бельского, это связано не только с экономией, но и с желанием водителей обезопасить себя от некачественного бензина.

Все больше горожан пересаживаются на электромобили. Спикер Заксобрания привел личный пример, сообщив, что пользуется таким авто уже больше года.

Ранее эксперты выяснили, чем грозит двигателю смешивание АИ-92 и АИ-95.

Фото: Piter.TV

Теги: бензин, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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