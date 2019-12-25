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В порту Петербурга заблокировали ввоз индийского риса без документов
Сегодня, 12:19
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В порту Петербурга заблокировали ввоз индийского риса без документов

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Общий вес двух партий составил 260 тонн.

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Россию двух партий риса из Индии общим весом 260 тонн. Проверка груза прошла в морском порту Петербурга.

Инспекторы установили, что на продукцию отсутствуют декларации о соответствии и протоколы испытаний, предусмотренные техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". 

В связи с выявленными нарушениями ввоз обеих партий на территорию России был официально запрещен.

Ранее мы сообщили о том, что в Большом порту Петербурга не допустили ввоз 125 тонн зараженного арахиса из Бразилии.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Теги: россельхознадзор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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