В порту Петербурга заблокировали ввоз индийского риса без документов

Общий вес двух партий составил 260 тонн.

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора пресекли попытку ввоза в Россию двух партий риса из Индии общим весом 260 тонн. Проверка груза прошла в морском порту Петербурга.

Инспекторы установили, что на продукцию отсутствуют декларации о соответствии и протоколы испытаний, предусмотренные техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

В связи с выявленными нарушениями ввоз обеих партий на территорию России был официально запрещен.

Ранее мы сообщили о том, что в Большом порту Петербурга не допустили ввоз 125 тонн зараженного арахиса из Бразилии.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора