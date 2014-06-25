Губернатор заявил о полной остановке завода в Орске после атаки

Артем Солнцев указал на сложности, связанные с топливными поставками в регион.

На территории города Орска завод, пострадавший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, полностью приостановил свою работу. Соответствующий комментарий через социальные сети сделал губернатор Оренбургской области Артем Солнцев. Российский чиновник из региона охарактеризовал оперативную обстановку на объекте как "сложную". Эксперт добавил, что на заводе использовалось зарубежное оборудование, поэтому с учетом санкционного давления стран коллективного Запада ремонт предприятия может занять до полугода.

Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности.. Готовимся к самому худшему сценарию. Рассчитывать придется на завозное топливо. Артем Солнцев, глава Оренбургской области

Местные власти уведомили население о том, что сейчас в Оренбургской области ведется перенастройка логистической системы. Из 287 автозаправочных станций (АЗС)в регионе работают только 80 процентов. При этом в приоритете на заправку остается специальный транспорт.

Ранее, 11 августа, пожар вспыхнул на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре.

Фото: Макс / Андрей Солнцев