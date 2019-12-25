Прокуратура Московского района потребовала убрать незаконный забор на Варшавской улице

Для устранения нарушения прокурор внес представление с требованием демонтировать ограждение и восстановить права граждан.

В ходе проверки использования государственного имущества прокуратура Московского района выявила на Варшавской улице самовольно установленный металлический забор. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, у организации не было разрешения от уполномоченных органов на монтаж данной конструкции.

Указанное ограничивает право местных жителей на свободное передвижение. Для устранения нарушения прокурор внес представление с требованием демонтировать ограждение и восстановить права граждан.

В настоящее время документ находится на рассмотрении, а ход демонтажа забора остается на контроле надзорного ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга добивается выплаты 1,7 млн рублей уволенным сотрудникам.

Фото: Piter.TV