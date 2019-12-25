ФСБ: женщина подорвала военного по заданию СБУ Украины, ее задержали

Погибший был капитаном I ранга.

Российский военнослужащий стал жертвой подрыва в Севастополе, который организовали украинские спецслужбы. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ России по Республике Крым.

По горячим следам силовики задержали подозреваемую в совершении преступления. Женщина поджидала офицера возле многоэтажного дома на Столетовском проспекте. В тот момент, когда мужчина проходил мимо, она привела в действие взрывное устройство. Он получил несовместимые с жизнью ранения.

В ведомстве уточнили, что подрывницу успели схватить очевидцы, они удерживали женщину до приезда сотрудников ФСБ. На допросе женщина призналась, что работала на украинские спецслужбы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил задержание подозреваемой, случившееся он назвал "циничным преступлением".

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)