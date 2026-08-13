Директор петербургского филиала РТРС рассказал о цифровом суверенитете и будущем телевидения

Руслан Евсеев подчеркнул, что путь федерального сигнала до экрана зрителя проходит через сложную систему формирования регионального мультиплекса.

Сегодня, 13 августа, исполняется 25 лет со дня основания Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Директор филиала "Санкт-Петербургский региональный центр" Руслан Евсеев в интервью "Петербургскому дневнику" отметил, что объединение обособленных радиотелецентров в единую структуру стало первым шагом к созданию уникальной цифровой сети. По его словам, если в 2001 году около 60% жителей Ленинградской области не имели доступа к эфирному сигналу, то сегодня эта несправедливость ликвидирована: цифровое вещание стерло границы, обеспечив 96,4% населения региона доступом к двум бесплатным мультиплексам.

Руслан Евсеев подчеркнул, что путь федерального сигнала до экрана зрителя проходит через сложную систему формирования регионального мультиплекса. Он добавил, что в современной геополитической ситуации за РТРС закреплена ключевая роль – обеспечение идентичности контента и защита эфира от несанкционированных вмешательств, выступая надежным цифровым щитом информационной безопасности.

Отвечая на вопрос об импортозамещении, директор сообщил, что программа модернизации выходит на финишную прямую. В августе 2026 года отечественные передатчики первого мультиплекса уже установлены на 35 из 37 объектов в Петербурге и области, а до конца месяца филиал перейдет на стопроцентный технологический суверенитет.

Касаясь будущего отрасли, Евсеев выразил уверенность, что интернет не убьет телевидение. Он пояснил, что для частного сектора и коттеджных поселков ничего надежнее цифрового эфирного вещания пока не придумано, так как тянуть туда кабели экономически нецелесообразно. При этом он признал, что молодежь сейчас уходит в смартфоны, но заверил, что с возрастом медиапривычки меняются, и люди возвращаются к потребности в качественном структурированном контенте.

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Фото: пресс-служба филиала РТРС "Санкт-Петербургский региональный центр"