Убийца 9-летнего Паши в Петербурге извинился перед матерью, но перепутал её имя

Мать Паши пришла на суд с температурой и не выдержала встречи с убийцей.

В Ленинградском областном суде начался процесс по делу об убийстве 9-летнего Паши. Обвиняемый — 38-летний предприниматель Пётр Жилкин, который, по версии следствия, заманил мальчика в машину на парковке торгового центра, отвёз в свой коттедж, надругался над ним, а затем задушил, когда ребёнок пригрозил рассказать о случившемся, пишет КП-Петербург.

Утром 13 августа Жилкина доставили в суд. Он заметно похудел за полгода следствия. В зале он пытался скрыть лицо за документами — фотографам удалось снять, что за бумагами он улыбался. На вопросы журналистов о раскаянии он не отвечал, сидел в клетке, задрав голову.

Мама Паши приехала на заседание в тёмных очках и чёрной одежде. Её адвокат Никита Сорокин заявил, что они ожидают пожизненного наказания. Женщина пришла с температурой, на вопросы прессы не отвечала. При выходе из зала Жилкин пробормотал что-то похожее на извинения, но перепутал имя матери мальчика.

Следующее заседание — с допросами свидетелей и экспертизами. Приговор ожидается не раньше следующего года.

Фото: КП-Петербург/Алексей Булатов