Центральный блокирующий Артём Вольвич назначен капитаном петербургского "Зенита"

В прошлом сезоне капитанскую повязку носил Женя Гребенников, который принял решение продолжить карьеру в японском чемпионате.

Пресс-служба волейбольного клуба "Зенит" из Петербурга официально сообщила о назначении нового капитана. Им стал центральный блокирующий Артём Вольвич. В прошлом сезоне капитанскую повязку носил Женя Гребенников, который принял решение продолжить карьеру в японском чемпионате, пишет "Петербургский дневник".

Артём Вольвич пополнил состав сине-бело-голубых в начале июня 2026 года после десяти лет, проведенных в казанском "Зените".

В составе команды из Татарстана волейболист завоевал внушительную коллекцию трофеев: пятикратный чемпион России (2017, 2018, 2023, 2024, 2025), двукратный победитель Лиги чемпионов (2017, 2018), победитель клубного чемпионата мира – 2017 и семикратный обладатель Кубка и Суперкубка России.

Ранее мы сообщили о том, что "Зенит" провёл открытую тренировку у Александринского театра.

Фото: Пресс-служба ВК "Зенит"