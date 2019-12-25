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В Петербурге 17 августа откроют два обновлённых пляжа
Сегодня, 14:59
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В Петербурге 17 августа откроют два обновлённых пляжа

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Пляжи "Чудный" и "Новый" в Курортном районе готовы к открытию.

В Курортном районе Петербурга 17 августа откроются два обновлённых пляжа — "Чудный" и "Новый". Строительные заборы уберут, рассказал руководитель учреждения "Курортный берег" Алексей Фисяк.

Площадь "Нового" пляжа увеличили в три раза, на обоих объектах подсыпали белый песок из Усть-Луги. На "Новом" появились зона воркаута и всесезонная детская площадка. На "Чудном" установили скульптуры нерп, качели, скамейки, футбольные ворота, настилы и детский комплекс.

Оба пляжа оснастили камерами видеонаблюдения, часть из них — с технологиями ИИ. Новые туалеты заработают позже, после пусконаладки. Недостающие лежаки и качели установят за предстоящие выходные.

Фото: MAX/Евгений Разумишкин

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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